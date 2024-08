Goleiro brasileiro Neto chega ao Arsenal para substituir Ramsdale

O goleiro brasileiro Neto foi anunciado como novo reforço do Arsenal, nesta sexta-feira (30), poucas horas antes do encerramento do mercado. Ele vai substituir o inglês Aaron Ramsdale, que deixou o clube londrino para assinar com o Southampton.

Norberto Murara Neto, de 35 anos, chega ao time comandado pelo técnico espanhol Mikel Arteta emprestado pelo Bournemouth.

Capitão dos 'Cherries' no início desta temporada, Neto foi relegado a segundo plano com a chegada do goleiro espanhol Kepa ao time comandado por Andoni Iraola, emprestado pelo Chelsea.