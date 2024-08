Fritz atropela argentino Comesaña e vai às oitavas do US Open

A surpreendente trajetória do tenista argentino Francisco Comesaña no Aberto dos Estados Unidos chegou ao fim nesta sexta-feira (30) com uma derrota contundente na terceira rodada para o atleta local Taylor Fritz. O americano, número 12 do mundo, venceu Comesaña (108º) por 6-3, 6-4 e 6-2 na quadra Louis Armstrong, a segunda maior de Flushing Meadows, em Nova York. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apelidado de 'El Tiburón' ('O Tubarão'), Comesaña desta vez não conseguiu fazer outra vítima em um Grand Slam.

Antes de desembarcar em Nova York, o jogador de Mar del Plata tinha apenas duas vitórias anteriores na ATP e ambas foram em outro Grand Slam, Wimbledon, onde eliminou o russo Andrey Rublev, sexto cabeça de chave. Em Flushing Meadows, Comesaña voltou a surpreender ao derrotar o promissor Dominic Stricker e o francês Ugo Humbert, número 17 do mundo. Apenas outro argentino, David Nalbandian (2001-2002), havia chegado à terceira fase em sua estreia em Wimbledon e no Aberto dos Estados Unidos.

O duelo contra Fritz, americano com melhor colocação no ranking da ATP, lhe abriu as portas para jogar diante de 14 mil torcedores na quadra Louis Armstrong. O californiano, porém, ficou atento para não acabar sendo mais uma vítima de Comesaña e teve uma atuação sólida no saque (80% dos pontos conquistados no primeiro saque) com 33 'winners', contra 19 do argentino. Comesaña não conseguiu quebrar o saque de Fritz nas três oportunidades que teve e foi sendo dominado no decorrer do duelo.