Foguetes da SpaceX voltam a receber autorização de decolagem

A agência americana reguladora da aviação civil voltou a autorizar, nesta sexta-feira (30), a decolagem dos foguetes Falcon 9, da SpaceX, os mais usados pela empresa, embora a investigação que deu origem à suspensão continue.

Antes do amanhecer da última quarta-feira, um foguete Falcon 9 que transportava satélites da Starlink decolou sem incidentes do estado americano da Flórida. Após deixar sua carga, o primeiro estágio do foguete retornou à superfície da Terra para pousar em uma plataforma no mar.

Um vídeo da manobra mostra que ele pegou fogo ao pousar na plataforma e depois caiu de lado. "Tombou", confirmou no X a empresa, do magnata Elon Musk.