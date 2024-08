Fluminense anuncia venda do volante André ao Wolverhampton da Inglaterra

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (30) a transferência do volante André para o inglês Wolverhampton, um valor recorde para o tricolor carioca.

"Os dois clubes chegaram a um acordo que faz do Moleque de Xerém a maior venda da história do Tricolor. O atleta, que escreveu seu nome na galeria de grandes ídolos do clube, viajou na quinta-feira (29/08) para a Inglaterra. O clube segue com 10% da mais-valia de uma futura venda do jogador", afirmou o time carioca em comunicado.

O Flu não divulgou os números da transferência, mas a imprensa brasileira garantiu que a venda foi fixada em 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) e mais 3 milhões em variáveis (R$ 18,7 milhões).