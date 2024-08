EUA solicita consultas ao Canadá por imposto a gigantes da tecnologia

Os Estados Unidos solicitaram, nesta sexta-feira (30), a abertura de consultas com o Canadá no âmbito do tratado de livre-comércio T-MEC, do qual também faz parte o México, por um imposto de 3% sobre as receitas das grandes companhias de tecnologia.

O imposto aplicado pelo Canadá "parece contraditório com [seus] compromissos" assumidos no T-MEC "de não tratar as empresas americanas de maneira menos favorável que as canadenses", afirmou o escritório da representante comercial dos Estados Unidos em um comunicado.

O Imposto Canadense aos Serviços Digitais (DST) foi promulgado em junho e impõe tarifas a empresas internacionais como Amazon, Uber, Airbnb e Netflix, que geram um faturamento global anual de mais de 1,1 bilhão de dólares canadenses (R$ 4,6 bilhões, no câmbio atual) e receitas anuais no Canadá superiores a 20 milhões de dólares canadenses (R$ 83,8 milhões).