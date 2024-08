EUA abrirá escritório no Equador para facilitar reunificação familiar de migrantes

O objetivo é apoiar "os esforços do governo dos Estados Unidos para reassentar os refugiados das Américas", informaram os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) em um comunicado.

Os Estados Unidos abrirão em setembro um escritório em Quito para agilizar os trâmites de refugiados e a reunificação de pessoas com familiares nos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (30) a agência que supervisiona a imigração no país.

A abertura do escritório permitirá "fornecer experiência em assuntos de imigração à embaixada dos Estados Unidos e aos colaboradores regionais em apoio aos Escritórios de Mobilidade Segura", espalhados por vários países latino-americanos e onde são processados os pedidos de asilo, acrescenta o comunicado.

Além de gerenciar os trâmites dos refugiados "no Equador e região", o escritório será responsável por outras tarefas como entrevistas, o processo de reunificação com familiares que já residem no país, coleta de impressões digitais e amostras de DNA, assim como a detecção de fraudes, especifica.

O escritório abrirá no dia 10 de setembro, estará localizado dentro da embaixada dos Estados Unidos no Equador e atenderá somente com agendamento prévio.