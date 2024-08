Equador anuncia convocados para jogos contra Brasil e Peru pelas Eliminatórias

O novo técnico do Equador, o argentino Sebastián Beccacece, anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (30) para as partidas contra Brasil e Peru em setembro, pela retomada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação local (FEF).

"Chegou o momento", disse a entidade ao publicar a lista de jogadores chamados para jogar fora, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com o Brasil no dia 6 de setembro e em casa contra o Peru quatro dias depois.

A seleção tricolor tem oito pontos e é a quinta colocada no torneio classificatório para o Mundial, liderado pela Argentina (15 pontos). O Brasil está em sexto (7) e o Peru em último (2).