Desabamento do teto de igreja no Recife deixa 2 mortos e dezenas de feridos

Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no desabamento do teto de uma igreja católica no Recife nesta sexta-feira (30), informaram diversas autoridades.

“Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento”, escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta na rede social X.

De acordo com veículos locais, no total 22 pessoas ficaram feridas.