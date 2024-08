Coco Gauff vence Svitolina e segue firme no US Open

Avançando em sua defesa do título do Aberto dos Estados Unidos, a americana Coco Gauff venceu de virada nesta sexta-feira (30) a ucraniana Elina Svitolina e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Grand Slam de Nova York.

Gauff, terceira colocada do ranking mundial, venceu Svitolina (28ª) por 3-6, 6-3 e 6-3 no primeiro jogo do dia na quadra central de Flushing Meadows.

A joia americana de 20 anos enfrentará agora a também ucraniana Marta Kostyiuk ou a americana Emma Navarro valendo vaga nas quartas de final.