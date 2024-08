Ciência sob ameaça: violência do narcotráfico atrapalha pesquisas no Equador

O biólogo César Garzón estava procurando por uma ave em perigo de extinção quando uma ameaça à sua segurança apareceu. No Equador, um dos países com maior biodiversidade do mundo, as gangues do narcotráfico interferem na ciência com sangue e terror.

A advertência de um possível sequestro obrigou Garzón a suspender a busca por exemplares de Tiriba-do-el-oro (Pyrrhura orcesi) na tumultuada localidade mineradora de Camilo Ponce Enríquez (sul).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Faça seu trabalho em outro lugar porque aqui é perigoso", disse um homem com aparência de minerador que o parou no meio do caminho.