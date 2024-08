Carlos Soler chega ao West Ham emprestado pelo PSG

O meio-campista espanhol Carlos Soler, com poucos minutos de jogo no Paris Saint-Germain, foi emprestado ao inglês West Ham, anunciaram os dois clubes logo após o encerramento do mercado de verão na Europa.

Soler, de 27 anos, não estava entre as prioridades do técnico Luis Enrique na temporada passada.

Os 'Hammers' do novo treinador Julen Lopetegui foram particularmente atuantes durante a pré-temporada, com as chegadas de Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka e Niclas Füllkrug.