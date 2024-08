Bombardeio russo na Ucrânia deixa dois mortos

Duas mulheres morreram e oito ficaram feridas durante os bombardeios russos que atingiram, nesta sexta-feira, a cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades, instando os residentes das regiões próximas à fronteira com a Rússia a evacuar.

Sumy está localizada do outro lado da fronteira da região russa de Kursk, onde Kiev lançou uma ofensiva surpresa no dia 6 de agosto, com o objetivo de criar uma "zona de amortecimento" para se proteger dos ataques russos contra o seu território.

Os fiscais regionais disseram que o corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado nos escombros de um prédio em Sumy, que foi atingido pelo bombardeio.