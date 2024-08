Ataque aéreo de Israel atinge veículo de ajuda humanitária e deixa mortos em Gaza

Um míssil israelense atingiu um comboio que transportava suprimentos médicos e combustível para um hospital na Faixa de Gaza na quinta-feira, 29. Ao menos cinco pessoas morreram no ataque. As vítimas estavam em um veículo da ONG Anera, que tem sede nos Estados Unidos e fornece ajuda humanitária no Oriente Médio. Israel alegou, sem evidências imediatas, que abriu fogo depois que homens armados tomaram o comboio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O ataque matou várias pessoas empregadas por uma empresa de transporte que o grupo de ajuda estava usando para levar suprimentos ao Hospital do Crescente Vermelho dos Emirados em Rafah", disse Sandra Rasheed, diretora da Anera para os territórios palestinos.

O ataque aconteceu na estrada Salah al-Din, na Faixa de Gaza, e atingiu o primeiro veículo do comboio. "O comboio, que foi coordenado pela Anera e aprovado pelas autoridades israelenses, incluía um funcionário da Anera que felizmente saiu ileso", disse Rasheed em uma declaração. "Apesar deste incidente devastador, nosso entendimento é que os veículos restantes no comboio conseguiram continuar e entregar com sucesso a ajuda ao hospital . Estamos buscando urgentemente mais detalhes sobre o que aconteceu', contou a diretora. O grupo planeja divulgar mais informações sobre o caso em breve. O Exército de Israel não respondeu ao pedido de comentário feito pela The Associated Press. No entanto, o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Avichay Adraee, postou na plataforma social X que "homens armados apreenderam um carro na frente do comboio (um jipe) e começaram a dirigir".

"Após a operação de apreensão e após confirmar a possibilidade de atacar apenas o veículo dos militantes, o ataque foi realizado, pois o restante dos veículos do comboio não foi danificado e atingiu seu alvo de acordo com o plano", escreveu Adraee. "A operação para atingir os militantes removeu o risco de apreender o comboio humanitário." O militar acrescentou que "a presença de homens armados dentro de um comboio humanitário de forma descoordenada dificulta a segurança dos comboios e de suas equipes e prejudica o esforço humanitário". Os Emirados Árabes Unidos, que chegaram a um acordo de reconhecimento diplomático com Israel em 2020 e têm fornecido ajuda a Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, não reconheceram imediatamente o ataque.