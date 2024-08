Argentina apresentará em 2024 um memorando inicial para entrada na OCDE

"O governo nos transmitiu que, até o fim do ano, estará em condições de apresentar à OCDE o memorando inicial, que consiste em uma autoavaliação da Argentina em relação à própria legislação, suas políticas e práticas em função de seu alinhamento com os padrões e melhores práticas da OCDE", disse Cormann em uma declaração conjunta com a chanceler argentina, Diana Mondino.

A Argentina se comprometeu a apresentar antes do fim do ano o memorando inicial para integrar a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), informou nesta sexta-feira (30) Mathias Cormann, secretário-geral da entidade.

A coletiva de imprensa ocorreu após um almoço entre Cormann, Mondino e um grupo de governadores e ministros, e minutos antes da reunião do secretário-geral da OCDE com o presidente argentino, Javier Millei.

A Argentina expressou em 2016, durante a presidência do liberal Mauricio Macri, o desejo de fazer parte da OCDE, que seis anos depois iniciou o processo de conversas com o país, assim como com Brasil, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia.

Em maio, a Argentina recebeu o roteiro com os passos que deverá implementar para integrar a organização, que engloba as maiores economias do mundo com regimes democráticos.