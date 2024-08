Após críticas, Trump tanta se apresentar como defensor dos valores da família

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai tentar, na noite desta sexta-feira (30), mobilizar suas bases sobre os valores da família, no momento em que vem sendo criticado por sua posição ambígua sobre o direito ao aborto.

Trump se gaba de ter permitido o cancelamento, em 2022, da garantia constitucional do direito ao aborto mediante a nomeação de três juízes conservadores à Suprema Corte.

Mas as críticas dos democratas e o apoio de uma maioria da opinião pública ao direito ao aborto fazem com que o ex-presidente tenha agora muito mais cuidado com o que diz sobre o tema.

Trump disse que sua administração seria "genial" para os direitos reprodutivos, que é favorável a reembolsar a fertilização in vitro para que o país possa ter "mais bebês" e que o atual prazo de seis semanas para abortar na Flórida, estado onde reside, é "curto demais".