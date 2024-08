A angustiante busca por menores desaparecidos em Bogotá

"Eu me sinto angustiada, (...) não quero que chegue a noite porque não sabemos o que está acontecendo com a minha filha", lamenta sua mãe, Luisa Cuellar, uma motorista de aplicativos de 37 anos.

Em vez de ir para casa ao terminar o dia de estudos, a estudante encontrou o desconhecido para fazer um 'piercing' na língua, segundo as investigações de sua mãe e da polícia.

Um mês atrás, Yesika López, de 14 anos, saiu de sua escola em Bogotá e se encontrou com um homem mais velho que aparentemente conheceu nas redes sociais. Desde então está desaparecida, como ocorre cada vez mais frequentemente com centenas de menores na capital colombiana.

Trata-se de pistas semelhantes às de outros 2.213 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes que foram registrados neste ano pela polícia em Bogotá, uma cidade com oito milhões de habitantes.

Segundo contou Cuellar à AFP, as autoridades descobriram que um homem fazia ligações para o telefone de sua filha, mas não conseguiram identificá-lo.

Cuellar segura em suas mãos fotos impressas de sua filha. Ainda se pergunta o que uma criança que ainda brincava "com bonecas" estava fazendo na companhia de um desconhecido. Quando vê um urso de pelúcia na cama de Yesika, começa a chorar.

No total, 3.474 desaparecidos foram contabilizados em 2023 e as cifras "sempre estão em alta", acrescenta o coordenador da Unidade Investigativa de Busca de Pessoas Desaparecidas da corporação.

Uma hipótese para o crescente fenômeno de desaparecimento de menores na cidade aponta, em muitos casos, para as redes sociais, onde são manipulados.

Mas a paquera esconde, em muitos casos, uma rede de tráfico de pessoas, um problema de grande magnitude na capital colombiana, aponta Diana Ramírez, especialista do Instituto Nacional de Medicina Legal, a autoridade forense.

Os menores, convencidos de ter encontrado o amor de suas vidas, frequentemente fogem com adultos para o exterior ou outras regiões.

As Nações Unidas estabeleceram 30 de agosto como o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados para chamar a atenção sobre este problema.

As causas do desaparecimento são múltiplas e frequentemente estão entrelaçadas: abusos no lar podem levar os menores a buscar outros caminhos, comenta Ramírez.

Embora pelo menos 80% das pessoas retornem para casa em cinco dias, os 20% restantes podem ser difíceis de encontrar, especialmente porque a maioria desaparece voluntariamente, explica González.

A maioria dos casos ocorre com crianças e adolescentes que usam drogas ou vêm de famílias de poucos recursos. Em Bogotá, a pobreza afeta 24% da população, segundo a Prefeitura.

Para Cuellar, pensar na situação de sua filha e em outros casos parte seu coração.

"Eles matam as crianças, há meninas estupradas, elas são descartadas, isso é o que eu não quero que aconteça", expressa.

"Me dizem 'tenha paciência', mas eles não estão no meu lugar. Ninguém vai me entender", conclui.

