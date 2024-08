Wall Street fecha com resultados mistos; Dow Jones bate novo recorde

A Bolsa de Valores de Nova York encerrou o pregão com números mistos nesta quinta-feira (29), com realizações de lucros e ajustes nas carteiras antes de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

A companhia de microchips vem pulverizando, um trimestre após o outro, as expectativas do mercado. Após triplicar suas receitas nos últimos trimestres, o grupo "apenas" os duplicou desta vez (+122% na comparação ano a ano), segundo o comunicado de resultados publicado após o fechamento de Wall Street na quarta-feira. Nesta quinta, suas ações caíram 6,38%.

Essa rotação, que já aconteceu diversas vezes desde o início de julho, permitiu ao Dow Jones alcançar seu terceiro recorde de fechamento esta semana.

Entre os seus componentes, Boeing (+0,91%), Honeywell (+1,23%), Caterpillar (+0,99%) e Goldman Sachs (+1,35%) subiram.

Entre as tecnológicas, a Apple conseguiu escapar deste fenômeno de realocações e avançou 1,46%, ajudada por um artigo do jornal Wall Street Journal segundo o qual a companhia estaria considerando investir no capital do laboratório de inteligência artificial OpenAI.