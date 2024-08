Verstappen chega a Monza com seu domínio na F1 em dúvida

O holandês Max Verstappen encara o Grande Prêmio da Itália de F1, que será realizado de sexta a domingo no circuito de Monza, com sua aura de piloto invencível mais difusa do que nunca, e com um quarto título mundial mais em dúvida do que antes das férias de verão.

Verstappen não sobe ao pódio desde o GP da Espanha de junho passado, e desde então foram cinco corridas em que seu domínio e o da Red Bull passaram a ser questionados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como um sinal claro de que o prodígio holandês de 26 anos não vive seu melhor momento, ele ficou sem vitória pela primeira vez no GP de seu país no último fim de semana, depois de vencê-lo nas últimas três edições.