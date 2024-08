Tufão 'extremamente forte' toca o solo no sul do Japão

Um tufão "extremamente forte" atingiu a costa na manhã desta quinta-feira (29) na ilha de Kyushu, no sul do Japão, onde as autoridades recomendaram a retirada de centenas de milhares de pessoas e emitiram um alerta máximo para vendavais e tempestades.

Com ventos de até 252 quilômetros por hora, o tufão Shanshan atingiu a costa por volta das 8h, horário local (20h de quarta-feira, no horário de Brasília), perto da cidade de Satsumasendai, na província de Kagoshima, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A tempestade já causou três mortes e provocou o cancelamento de centenas de voos, a suspensão da produção da Toyota e cortes de energia em mais de 254 mil residências.