Segundo dia de operação israelense na Cisjordânia deixa cinco mortos

As incursões militares israelenses são comuns na Cisjordânia, território palestino ocupado pelo Exército de Israel desde 1967. Porém, operações simultâneas em várias cidades são incomuns.

No total, 12 pessoas morreram desde que o Exército de Israel iniciou a operação na quarta-feira, com bombardeios e incursões de comboios blindados nas cidades de Jenin, Nablus, Tubas e Tulkarem e dois campos de refugiados, onde os grupos armados que lutam contra a ocupação de Israel têm forte presença.

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (29) que matou cinco militantes palestinos que estavam entrincheirados em uma mesquita, no segundo dia de uma "operação antiterrorista" em larga escala na Cisjordânia ocupada, que segundo a ONU está "agravando uma situação já explosiva".

Os cinco palestinos mortos nesta quinta-feira no campo de refugiados de Nur Shams, em Tulkarem, estavam "entrincheirados em uma mesquita", segundo o Exército. O movimento islamista palestino Jihad Islâmica, aliado do Hamas, confirmou a morte de um de seus comandantes.

As autoridades israelenses anunciaram na quarta-feira que "eliminaram" nove combatentes palestinos. O Ministério da Saúde palestino informou nesta quinta-feira um balanço de "12 mortos" desde o início das incursões.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro, a violência também aumentou na Cisjordânia.

Desde 7 de outubro, pelo menos 637 palestinos morreram na Cisjordânia em ações do Exército israelense ou de colonos, segundo a ONU, e pelo menos 19 israelenses, incluindo soldados, morreram em ataques palestinos ou durante operações do Exército nesta zona autônoma palestina, segundo números oficiais israelenses.

O Crescente Vermelho Palestino anunciou que perdeu o contato com suas equipes na cidade. Segundo a organização humanitária, a conexão com a internet e as redes de telefonia foram cortadas.

Os soldados israelenses também prosseguem com as operações em Tulkarem.

Segundo os acordos de paz israelense-palestinos de Oslo de 1993, o Exército israelense não deve entrar nas zonas autônomas sob controle exclusivo das forças de segurança da Autoridade Palestina.