Republicanos da Pensilvânia agora defendem o voto pelo correio

Como presidente do partido no condado de Erie, Eddy, de 75 anos, seguiu trabalhando voluntariamente sete dias por semana para mudar a opinião das pessoas.

Há mais de um ano, Eddy tenta convencer os republicanos a enviarem seu voto pelo correio. No início, riam dele ou o ignoravam nos comícios, porque os partidários de Trump lembravam que, como havia dito o republicano, essas cédulas eram fraudulentas, o que foi desmentido.

Tom Eddy acredita saber como ganhar no noroeste da Pensilvânia, mesmo que seu candidato à presidência, Donald Trump, teime em não aceitá-lo: o voto pelo correio.

"Isso foi o que fez Trump perder a corrida. Eles nos espancaram", disse sobre 2020, lembrando ter visto que os votos por correio a favor de Joe Biden superavam os de Trump até em 100 a 1 em alguns lotes.

Do seu gabinete de campanha, Eddy explica que até mesmo as pessoas mais céticas ao final de uma conversa costumam aceitar que é melhor votar por correio para prevenir qualquer imprevisto que lhe impeça de ir às urnas no dia da eleição.

Embora Trump tenha suavizado sua opinião sobre o voto por correio, frequentemente sai do roteiro e repete que os Estados Unidos deveriam ter apenas um dia de votação.