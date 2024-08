Polícia argentina prende deputado provincial acusado de pedofilia

Germán Kiczka, do partido Activar (de direita), foi preso em um acampamento na província de Corrientes na noite de quarta-feira e levado algemado, com colete à prova de balas e capacete para a vizinha Misiones em meio a uma operação policial cujas imagens foram amplamente divulgadas.

"O deputado não resistiu nem tentou fugir", informou o delegado Marcos López, subchefe da Polícia de Misiones.

O legislador do Activar, aliado ao partido ultraliberal do presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, esteve foragido durante seis dias desde que foi emitido o mandado de prisão no caso em que está sendo investigado por pedofilia.

O deputado foi alvo de uma ordem de prisão da Interpol e o governo de Misiones havia sido anunciado uma recompensa por informações sobre o seu paradeiro.