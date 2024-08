Pensilvânia, entre o ceticismo e a esperança para as eleições dos EUA

Às vésperas das eleições presidenciais dos Estados Unidos, a AFP visitou os chamados "estados-pêndulo", que determinarão, no dia 5 de novembro, qual dos dois candidatos, Kamala Harris ou Donald Trump, conquistará a Casa Branca. A economia, a democracia, o acesso a cuidados reprodutivos e a reputação dos Estados Unidos no exterior são algumas das questões que determinarão os votos dos cidadãos. Assim como seus temores pelo país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja, a seguir, as respostas de algumas pessoas entrevistadas:

. Melhorar a economia Steve Freysz, de 57 anos, é dono de uma pousada na cidade de Erie. Como republicano registrado, votou em Trump em 2016 e, depois de dissipar algumas dúvidas, voltou a fazê-lo em 2020. Este ano está indeciso, considerou votar em Harris ou então não votar.

"Como proprietário de um negócio, tenho muito orgulho do meu trabalho. Como empresário, a economia é um fator extremamente importante que me impacta. Minha grande preocupação com Joe Biden era se ele seria capaz de liderar o país por mais quatro anos. Me sinto mais seguro com Kamala quanto à sua capacidade para fazê-lo, mas ainda não sei o suficiente sobre ela. Apenas tento ver quem tem as melhores ideias para fazer a economia avançar e melhorá-la." Questionado sobre os seus maiores receios para o país, ele respondeu: "Divisão. Não importa onde você está, em qual parte do país você está, há divisão. Algumas pessoas estão levando isso para outros níveis. Vimos isso em 6 de janeiro, há alguns anos. Trump parece determinado a se vingar. Há muita raiva. Votei em Nikki Haley (pré-candidata republicana) nas primárias por isso e, embora vote nos republicanos em outros cargos inferiores, não acho que posso votar em Trump no topo da lista".

. "Pelo caminho errado" Melissa Lunger, proprietária do Shakers, um bar na cidade de Corry, diz que perdeu as esperanças. "Estou com medo. Os Estados Unidos estão indo pelo caminho errado. Não estou inscrita no censo eleitoral, mas acho que procuro alguém que possa se levantar, recuperar nosso país e ajudar as pessoas. O que está acontecendo? Não tenho certeza. Acho que é terrível.

Não creio que o presidente tenha voz sobre o que está acontecendo. Não parece estar ajudando o país. Parece que estamos ajudando muitas outras pessoas e nosso povo aqui parece ter ficado de fora. Desta vez, se eu me inscrever (para votar), o que pode acontecer, optaria por Trump. Precisamos de alguém que tenha coragem, que tenha força para se levantar e dizer: 'Não gosto do rumo que os Estados Unidos estão tomando, quero consertar isso, é isso que podemos fazer e vamos fazer' e acho que ele é o indicado (...). Ele vai fazer e ninguém vai impedi-lo." . "Votar em Harris"