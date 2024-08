Luis Ortega brinca com identidades em 'El jockey', que disputa Leão de Ouro em Veneza

O diretor argentino Luis Ortega brinca de esconde-esconde com as identidades em "El jockey", um filme que estreou, nesta quinta-feira (29), na mostra competitiva do Festival de Veneza, e conta com Nahuel Pérez Biscayart no papel principal.

"El jockey" narra, em tom onírico, a transformação de um jóquei a serviço de mafiosos em Buenos Aires. Dependente químico e atormentado, ele sofre uma queda durante uma corrida que o leva ao hospital, mas o acidente é, na verdade, o primeiro passo para um questionamento total de sua identidade.

Para conhecer a si próprio e fugir dos assassinos, o protagonista foge do hospital e se lança em um passeio delirante por uma Buenos Aires com tons irreais.