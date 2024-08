Kamala Harris passa por teste midiático em sua primeira entrevista como candidata

Harris estava sob pressão porque não concedeu entrevistas longas à imprensa desde que assumiu a candidatura no lugar do presidente Joe Biden em 21 de julho.

A entrevista com Kamala Harris será transmitida a partir das 21h, horário local (22h no horário de Brasília).

Ela conversará com a jornalista da CNN Dana Bash, que foi uma das apresentadoras do debate entre o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump e Joe Biden em junho.

"Fazer entrevistas com os dois candidatos no verão (boreal) é uma tradição nas campanhas eleitorais há 20 anos", disse Ian Sams, um dos porta-vozes da campanha da candidata democrata, na rede social X.

Refere-se às entrevistas conjuntas dadas por Barack Obama e Joe Biden, ou por Joe Biden e pela própria Kamala Harris. Só que desta vez, neste calendário eleitoral muito mais condensado, as expectativas para a vice-presidente são altas.

Donald Trump teve muitas oportunidades para responder a perguntas de jornalistas, com vários graus de dificuldade. No final de julho, brigou com uma associação de jornalistas afro-americanos. No dia 13 de agosto, ele conversou durante duas horas com o milionário Elon Musk, em um ambiente muito mais descontraído, senão amigável.

O ex-magnata também deu duas coletivas de imprensa em agosto, nas quais proferiu monólogos longos, por vezes confusos, e respondeu a perguntas muito complacentes.