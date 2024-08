Federico Chiesa deixa Juventus e assina com Liverpool

O atacante italiano Federico Chiesa assinou com o Liverpool depois de quatro temporadas na Juventus, anunciou nesta quinta-feira (29) o clube inglês, na véspera de um encerramento do mercado que foi muito tranquilo para os 'Reds'.

"O atacante de 26 anos passou com sucesso nos exames médicos e concluiu os termos de um contrato de longo prazo", disse o Liverpool em seu site.

O italiano é a segunda contratação do Liverpool no mercado, após a do goleiro Giorgi Mamardashvili, do Valencia, clube em que o georgiano ficará emprestado nesta temporada.