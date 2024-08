'Faremos o chavismo ceder', diz líder opositora em protesto na Venezuela

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, prometeu nesta quarta-feira, 28, que fará o chavismo reconhecer a derrota na eleição presidencial. "Dizem que o regime não vai ceder. Saibam que vamos fazê-lo ceder e ceder significa respeitar a vontade manifestada em 28 de julho", disse a opositora, durante uma nova manifestação contra a ditadura de Nicolás Maduro, ontem, em Caracas.

Escondida desde o anúncio dos resultados, María Corina saiu da clandestinidade para participar do protesto que reuniu centenas de pessoas. Ela chegou à manifestação disfarçada, com um suéter preto com capuz, que tirou ao subir no caminhão que serviu como palanque. "Valente, valente!", gritava a multidão.

Reconhecendo o desafio de forçar Maduro a deixar o poder, María Corina disse que a oposição será estratégica ao convocar novas manifestações. Para ela, é improvável que a pressão internacional sobre Maduro ceda. "Aqueles que dizem que o tempo favorece Maduro estão errados", disse. "A cada dia ele está mais isolado, mais tóxico."