Exército dos EUA critica equipe de Trump por visita do republicano ao cemitério de Arlington

Trump visitou o Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington, na segunda-feira, com familiares de alguns dos 13 militares mortos em um bombardeio durante as últimas horas da retirada americana do Afeganistão em 2021.

O Exército dos Estados Unidos criticou nesta quinta-feira (29) a equipe de Donald Trump por uma visita do candidato presidencial republicano ao local de descanso mais sagrado do país, dedicado a seus mortos em combate.

"Esse incidente foi lamentável, e também é lamentável que a funcionária (do Cemitério Nacional de Arlington) e seu profissionalismo tenham sido injustamente atacados", declarou um porta-voz do Exército em um comunicado.

Trump tem usado as críticas à gestão do presidente Joe Biden na retirada do Afeganistão como um ponto central de sua campanha para as eleições de novembro.

A retirada foi realizada como parte de um acordo de paz assinado pela administração Trump com os talibãs.

O escândalo em torno do incidente em Arlington na segunda-feira é a mais recente controvérsia na problemática relação de Trump com o Exército dos Estados Unidos.