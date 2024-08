Era pós-Southgate começa na Inglaterra com quatro novos convocados

A Inglaterra, vice-campeã da última Eurocopa, enfrentará a Irlanda no dia 7 de setembro, em Dublin, e depois a Finlândia, no dia 10 de setembro, em Londres, dentro da Liga B (2ª divisão) da Liga das Nações.

O meia Jude Bellingham, lesionado no Real Madrid, não está entre os 26 jogadores chamados pelo ex-treinador das divisões de base da seleção dos 'Three Lions', que ocupou o cargo deixado vago por Southgate, técnico entre setembro de 2016 e julho de 2024.

O treinador de 50 anos convocou pela primeira vez o zagueiro Tino Livramento (Newcastle), o meia-atacante Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), o ponta Noni Madueke (Chelsea) e o meio-campista Angel Gomes (Lille).

Ele também promoveu a volta do zagueiro Harry Maguire, que ficou de fora da Eurocopa, e convocou o lateral-direito do Manchester City, Rico Lewis, que se beneficiou da aposentadoria internacional de Kieran Trippier, anunciada nesta quinta-feira após vestir a camisa dos 'Three Lions' em 54 jogos.

O 'citizen' Jack Grealish, que tampouco foi convocado para a Euro, volta à seleção, ao contrário de Marcus Rashford, que mais uma vez ficou de fora.