Em primeira grande entrevista, Kamala garante que seus 'valores não mudaram'

Minha convicção sobre "nossas necessidades de garantir a segurança da fronteira [com o México] não mudou", garantiu.

"Acho que é importante ter pessoas na mesa que têm experiências de vida diferentes e pontos de vista diferentes na hora de tomar algumas das decisões mais importantes, e acredito que seria benéfico para os americanos ter um republicano como membro do meu gabinete", afirmou.

"Sempre acreditei [...] que a crise climática é real, que é um assunto urgente" e que os Estados Unidos devem cumprir "prazos" em termos de emissões de gases do efeito estufa, afirmou a vice-presidente, de 59 anos.

Os republicanos acusam a vice-presidente de ser inconstante e de ter mudado de posição sobre a fratura hidráulica ou "fracking", um método de extração de hidrocarbonetos denunciado pelos defensores do meio ambiente, e sobre a construção de um muro na fronteira com o México.

A candidata democrata falou diversas vezes com a imprensa sobre a corrida eleitoral desde que o presidente Joe Biden se retirou da disputa em 21 de julho, mas vinha sendo pressionada para que concedesse uma entrevista mais profunda.

Kamala concedeu a entrevista acompanhada de seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, um fato que Trump usou para atacá-la.

"'Tampão Tim' não deveria estar presente durante a entrevista para ajudar com os erros inevitáveis de Kamala", escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social.

Os trumpistas colocaram esse apelido no governador porque, no ano passado, ele pediu que as escolas públicas fornecessem produtos menstruais às alunas, como absorventes e tampões.