Documentarista brasileira Petra Costa leva 'apocalipse' evangélico a Veneza

Um terço dos brasileiros são evangélicos, um terremoto religioso com profundas consequências políticas que Petra Costa descreve em seu documentário "Apocalipse nos Trópicos", que estreia nesta quinta-feira(29) no 81º Festival de Cinema de Veneza.

Costa recebeu uma indicação ao Oscar em 2019 com "Democracia em Vertigem", sobre a enorme tensão política no Brasil com a Operação Lava Jato, que levou à prisão do ex-presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva.

De certa forma, "Apocalipse" é uma segunda parte dessa imersão na política populista do país.