Diretor-geral da AIEA quer visitar Irã para 'diálogo construtivo' com novo presidente

O diplomata argentino denuncia a falta de cooperação do Irã que, segundo outro relatório da agência nuclear das Nações Unidas, aumentou suas reservas de urânio enriquecido para 60% — um nível próximo dos 90% necessários para fabricar uma arma atômica — de 142,1 quilos em maio para 164,7 kg em 17 de agosto.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, espera visitar o Irã em breve para estabelecer um "diálogo construtivo" com o novo presidente, Masoud Pezeshkian, após constatar que Teerã segue expandindo seu programa nuclear, segundo relatórios consultados pela AFP nesta quinta-feira (29).

Esta quantidade seria suficiente para produzir mais de três bombas nucleares, segundo a definição da organização da ONU, embora Teerã rejeite qualquer intenção de possuir uma bomba atômica.

O Irã também aumentou as reservas de urânio enriquecido para 20%, de 751,3 kg para 813,9 kg.

Grossi visitou o Irã no início de maio, na sequência de preocupações crescentes sobre as intenções da República Islâmica no campo nuclear, em meio a um contexto geopolítico tenso.