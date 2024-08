Colapinto, argentino que fará estreia na F1, considera 'loucura' que o comparem a Messi

O piloto argentino Franco Colapinto, que fará sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana no Grande Prêmio da Itália, declarou nesta quinta-feira (29) que as comparações com o astro do futebol Lionel Messi são desproporcionais.

Colapinto será o primeiro piloto argentino em mais de duas décadas a competir na F1 após assumir a vaga do americano Logan Sargeant até o final da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa nomeação encantou os torcedores argentinos, que não hesitaram em comparar o piloto com Messi e seu feito na última Copa do Mundo de 2022, uma comparação louca na opinião de Colapinto.