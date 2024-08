China: Xi Jinping se reúne com conselheiro de segurança dos EUA, em tentativa de melhorar laços

O presidente chinês enfatizou que as relações sino-americanas "mudaram muito", mas que a meta da China de "estar comprometida com o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações" não mudou.

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta quinta-feira, 29, com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em uma tentativa de melhorar os laços entre os dois países. No encontro, China e EUA disseram que continuam comprometidos em administrar o relacionamento.

Xi e Sullivan também abordaram as questões de cidadãos americanos detidos na China, Taiwan, e os confrontos entre as guardas costeiras chinesa e das Filipinas no mar da China Meridional durante a reunião. Fonte: Associated Press.