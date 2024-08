Caça F-16 de fabricação americana caiu enquanto repelia ataques russos, diz Ucrânia

A Ucrânia indicou, nesta quinta-feira (29), que um caça F-16 fabricado nos Estados Unidos e recentemente entregue pelas potências ocidentais caiu enquanto repelia um ataque de mísseis russos e que o piloto morreu.

Segundo o Estado-Maior do Exército ucraniano, os F-16 derrubaram quatro mísseis de cruzeiro russos durante o ataque, mas "quando se aproximavam do próximo alvo, a comunicação com um dos aviões foi perdida".

"Posteriormente, soubemos que o avião caiu e o piloto morreu", informou no aplicativo Telegram, sem especificar a data do incidente ou o nome do piloto.