Angelina Jolie coloca sua voz e Pablo Larraín sua paixão pela ópera em 'Maria'

A atriz americana Angelina Jolie se atreve a dar sua voz à imortal Maria Callas no filme "Maria", que o chileno Pablo Larrain apresenta no Festival de Veneza nesta quinta-feira (29).

Trata-se de um projeto que Pablo Larraín, um entusiasta da ópera e fã de retratar mulheres de caráter, guardava há anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As atrizes principais que puderam filmar sob as ordens de Larraín são gratas: Natalie Portman interpretou Jackie Kennedy e foi indicada ao Oscar em 2017, e o mesmo aconteceu com Kristen Stewart em “Spencer”, a biografia de Lady Di lançada em 2021.