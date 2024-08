Wall Street fecha em baixa e Nvidia perde terreno após publicar resultados

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (28), antes da aguardada publicação de resultados trimestrais da gigante americana dos semicondutores Nvidia no pós-fechamento.

Wall Street não recebeu com entusiasmo os dados da Nvidia e suas ações caíam 5,8% no after market, às 18h40 em Brasília.

O lucro líquido no período considerado foi de 16,6 bilhões de dólares (+168%, R$ 92 bilhões). Por ação, a referência do mercado, ganhou 68 centavos de dólar (R$ 3,76), muito acima dos 61 centavos (R$ 3,38) estimados pelos analistas.

Assim, o grupo se torna o oitavo membro do seleto clube de empresas que superou este simbólico nível de capitalização na bolsa, e que também conta com mais seis companhias tecnológicas e a petrolífera saudita Saudi Aramco.

Outro protagonista do dia foi o conglomerado Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, que superou nesta quarta, por um momento, o trilhão de dólares (R$ 5,53 trilhões) de capitalização em Wall Street.

O impulso para superar essa capitalização veio do anúncio da cessão de cerca de de 1 bilhão de dólares (R$ 5,53 bilhões) de ações do Bank of America.

Por volta da 13h05 de Brasília, as ações da Berkshire subiam 0,84% e a empresa era avaliada em 1,001 trilhão de dólares em bolsa.

No entanto, os papéis da Berkshire Hathaway fecharam com valorização de 0,8% e sua capitalização ficou em 994 bilhões de dólares (R$ 5,497 trilhões) ao término do pregão.