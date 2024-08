Uruguai de luto espera chegada do corpo de Juan Izquierdo

O Uruguai, de luto pela morte do jogador do Nacional Juan Izquierdo, que sofreu uma parada cardíaca em campo durante o jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na semana passada, no estádio do Morumbi, espera nesta quarta-feira (28) a chegada do corpo do jogador, que ainda está no Brasil.

O caso de Izquierdo, de 27 anos, comoveu o mundo do futebol, que acompanhou com dor a piora do quadro do jogador e agora lamenta seu falecimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Força Aérea Uruguaia informou nesta quarta-feira que irá transportar o corpo do jogador de São Paulo a Montevidéu em C-212 "Aviocar", e que seus familiares viajarão em uma outra aeronave. Ambos são aguardados na capital uruguaia já nesta tarde, segundo um comunicado.