Swifties aproveitam sua influência em prol de Kamala Harris

Na véspera, o grupo realizou um evento de arrecadação de fundos, que contou com a participação de cerca de 27 mil fãs, dando início a um esforço para "transformar nosso poder swiftie em poder político", conforme declarou o diretor político do coletivo durante o encontro.

No início da tarde desta quarta-feira, o grupo "Swifties for Kamala" (Swifties por Kamala) já havia arrecadado mais de US$ 140 mil (R$ 774 mil na cotação atual) para a campanha da candidata democrata à Presidência nas eleições de novembro, nas quais enfrentará o republicano Donald Trump.

"Sou uma swiftie e Taylor e eu somos amigas", disse King, a lendária cantora e compositora de sucessos como "I Feel The Earth Move" e "You've Got A Friend".

Celebridades como Carole King, junto com senadoras como Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, participaram do evento virtual.

O esforço rapidamente se espalhou pelas plataformas: a iniciativa conta com mais de 72 mil seguidores na rede social X e cerca de 50 mil no Instagram, embora a megaestrela não esteja afiliada ao grupo.

"Somos uma coalizão de fãs de Taylor Swift comprometidos em proteger a histórica democracia dos Estados Unidos, trabalhando juntos para ajudar candidatos progressistas nas eleições locais e nacionais, incluindo a vice-presidente Kamala Harris como nossa próxima presidente", diz a declaração de missão do grupo em seu site.

Swift, a megaestrela mundial com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs incrivelmente leal, tem um poder de mobilização monumental.

Por muitos anos, a cantora de "All too well" manteve-se afastada da política, até mesmo em 2016, quando Donald Trump ganhou a presidência.

Seu silêncio levou muitos críticos a especularem que ela poderia ser uma republicana "no armário", até 2018, quando quebrou seu silêncio ao apoiar a oponente democrata da ultradireitista Marsha Blackburn no estado do Tennessee.