Sorteio da Champions marca início de nova era na competição

A entidade precisa gerar expectativas em torno do novo formato, porque há um risco, pelo menos a princípio, de que os torcedores fiquem confusos em comparação com o modelo anterior.

A Uefa está vendendo o que descreve como um "emocionante novo futuro" do torneio, com mais times, mais jogos e premiações maiores.

Os participantes ficarão divididos em quatro potes no sorteio e os nove times do pote 1, o dos principais favoritos, terão pela frente outros dois clubes de cada um dos outros três potes.

O novo formato foi introduzido como uma medida à ameaça de uma ruptura com os maiores clubes do continente e a criação de sua própria Superliga.

"O novo formato vai introduzir um maior equilíbrio competitivo entre todas as equipes, com a possibilidade para cada uma delas de enfrentar oponentes de um nível similar através da fase de liga", explicou a Uefa.

O que estas mudanças não abordam são as preocupações sobre o calendário sobrecarregado, que afeta a qualidade dos jogos.

As exigências cada vez maiores sobre os jogadores e a falta de descanso para os mesmos são as razões pelas quais vários jogos da Eurocopa 2024 foram decepcionantes do ponto de vista do espetáculo.