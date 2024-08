Sarah Palin obtém direito a novo julgamento em caso de difamação contra New York Times

"Esta decisão é decepcionante. Confiamos em ganhar um novo julgamento", disse o porta-voz do New York Times, Charlie Stadtlander, em e-mail enviado à AFP.

Uma corte de apelações anulou a decisão de um juiz de indeferir as ações por difamação de Sarah Palin, ex-ícone da direita americana, contra o jornal New York Times, dando a ela o direito a um novo julgamento neste caso emblemático sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos.

O jornal estabeleceu uma relação entre outro ataque a tiros em 2011, contra a congressista democrata do Arizona Gabrielle Giffords, e uma propaganda do comitê de apoio de Sarah Palin, na qual a circunscrição da vítima parecia ser um alvo.

No dia seguinte, o "NYT" corrigiu o editorial, admitindo que não havia indícios que permitissem afirmar que o autor dos disparos que mataram seis pessoas e feriram gravemente Gabrielle Giffords teria sido incitado a agir por esta propaganda, mas a ex-governadora do Alasca e figura emblemática do movimento conservador Tea Party no fim da década de 2000 processou o jornal por difamação.

O júri de um tribunal civil de Manhattan acabou decidindo contra a ex-candidata republicana à vice-presidência dos Estados Unidos (2008), mas uma corte federal de apelações anulou o veredicto nesta terça-feira.