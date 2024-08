PMA suspende deslocamentos de seu pessoal em Gaza por disparos contra veículo

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou a suspensão "até novo aviso" dos movimentos de seu pessoal em Gaza, depois que um de seus veículos foi atingido na terça-feira (27) por disparos israelenses, segundo as Nações Unidas.

"É totalmente inaceitável", declarou em comunicado Cindy McCain, diretora dessa agência da ONU, ao confirmar o "último de uma série de incidentes inúteis vinculados à segurança que colocaram em perigo as vidas de nossas equipes em Gaza".

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, havia reportado um pouco antes o incidente, esclarecendo que o comboio humanitário estava plenamente identificado e sua movimentação havia sido coordenada com as Forças de Defesa de Israel.