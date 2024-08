Petróleo volta a cair em mercado preocupado com demanda

Os preços do petróleo caíram novamente nesta quarta-feira (28), em um mercado preocupado com a falta de dinamismo na demanda e sem dar muita atenção às tensões no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,13%, sendo negociado a 78,65 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data perdeu 1,33%, a 74,52 dólares.