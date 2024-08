Paris quer reacender a chama com os Jogos Paralímpicos

O evento paralímpico, o primeiro da história na França, terá início nesta quarta-feira às 15h (horário de Brasília) com um espetáculo de cerca de três horas idealizado pelo prestigiado diretor de teatro francês Thomas Jolly.

"A festa continua", declarou na terça-feira o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI).

Um mês após o início dos Jogos Olímpicos em Paris, a 'Cidade Luz' recebe milhares de atletas nesta quarta-feira(28) para a cerimônia de abertura do Jogos Paralímpicos 2024, um espetáculo que busca destacar "todos os corpos".

O diretor artístico, que esteve à frente da elogiada, mas também polêmica, abertura dos Jogos Olímpicos, pediu na segunda-feira que sejam evitados "estereótipos de heróis relacionados às pessoas com deficiência".

Cerca de 4.400 atletas de 168 delegações desfilarão da Champs-Elysées, considerada pelos franceses como "a avenida mais bonita do mundo", até a Place de la Concorde, onde um palco central em torno do famoso obelisco receberá o espetáculo 'Paradoxe' (Paradoxo).

Cerca de 30 mil espectadores acompanharão a cerimônia nas arquibancadas instaladas na Place de la Concorde e outras 15 mil pessoas poderão assistir ao desfile dos atletas em uma área gratuita na parte baixa da avenida Champs-Elysées.

Cerca de 150 bailarinos, incluindo 20 com deficiência, estarão sob o comando do coreógrafo sueco Alexander Ekman, reconhecido por suas mais de 50 criações artísticas e suas colaborações com a Ópera de Paris e o Ballet de Boston.

O espetáculo representará o que Jolly descreveu na segunda-feira como "sonhar acordado", no qual "artistas com e sem deficiência (...) criam uma espécie de novos jogos, simplesmente jogos, nem olímpicos nem paraolímpicos".