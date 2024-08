Operações israelenses no norte da Cisjordânia deixam 10 mortos

Os corpos das vítimas foram levados para hospitais, com exceção de "dois irmãos de 13 e 17 anos", morto em uma casa no campo de refugiados, que os serviços de emergência "não conseguiram recuperar até o momento", explicou Jibril.

Dois palestinos morreram na cidade de Jenin, quatro no bombardeio contra um carro em um município próximo e outros quatro em um campo de refugiados perto da cidade de Tubas, disse Ahmed Jibril, porta-voz da ONG, que também relatou "15 feridos".

Dez palestinos morreram durante a noite em várias localidades da Cisjordânia, anunciou o porta-voz do Crescente Vermelho Palestino à AFP nesta quarta-feira, no que o Exército israelense classificou de "operação antiterrorista".

As incursões das tropas israelenses em zonas autônomas palestinas são quase diárias na Cisjordânia.

Nas últimas semanas, as operações se concentraram no norte do território, onde os grupos armados que lutam contra Israel são mais ativos.

"O Exército opera com todas as suas forças desde a noite nos campos de refugiados de Jenin e Tulkarem para desmantelar a infraestrutura terrorista islamista iraniana"", disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz.

O ministro acusou, em uma mensagem na rede social X, o Irã de desejar "estabelecer uma frente terrorista no leste, em Judeia e Samaria", nome bíblico da Cisjordânia utilizado pelos israelenses, "seguindo o modelo de Gaza e do Líbano", de onde o Hezbollah, grande aliado de Teerã, lança foguetes contra Israel quase diariamente desde o início da guerra em Gaza.