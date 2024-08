Múcio diz que fronteira com Venezuela é a mais difícil por questões políticas do país vizinho

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a fronteira do Brasil com a Venezuela é a "mais difícil no momento" por conta das questões políticas do país vizinho. De acordo com o ministro, porém, a fronteira está "bastante preparada" para qualquer evento que ocorra.

"Nós temos fronteiras com 10 países, a mais difícil no momento, por questões políticas deles, é a Venezuela. Nós estamos preparados para defender a integridade do território nacional. Nós não precisamos de uma defesa preparada e competente para atacar ninguém. Nós precisamos de uma defesa para dizer não, aqui não entra, aqui não passa, aqui é território do povo brasileiro", afirmou o ministro a jornalistas, após participar da cerimônia de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa nesta quarta-feira, 28. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no evento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nossa fronteira com a Venezuela está bastante preparada para qualquer evento, temos lá blindados, reforçamos pessoal do Exército, da Marinha. Estamos todos lá torcendo para que nada aconteça. Não vai acontecer, mas temos que estar preparados", acrescentou.