María Corina promete fazer chavismo 'ceder' em meio a novos protestos contra Maduro

Desde a semana após o anúncio do resultado das eleições, María Corina tem vivido a maior parte do tempo escondida. Não há ordem de prisão contra a líder opositora, embora Maduro tenha solicitado que ela e González sejam presos. María Corina disse temer por sua vida, ainda que tenha participado de outras manifestações.

O protesto desta quarta-feira foi menor do que as manifestações anteriores. Pequenos grupos de venezuelanos também se reuniram em outras capitais da América Latina.

Em meio à crise atual, Maduro tem se apoiado fortemente nas forças de segurança para preservar seu poder. Na terça-feira, ele nomeou um chefe do partido governista de linha dura como ministro do Interior, com supervisão das forças policiais. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)