Lula fala por telefone com presidente do Peru

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por telefone nesta quarta-feira, 28, com a presidente do Peru, Dina Boluarte. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a conversa durou cerca de 35 minutos.

Lula disse à presidente peruana que quer comparecer à Cúpula Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que será realizada em novembro na capital do país andino. Também convidou o Peru para a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil.

Boluarte agradeceu pelo Brasil ter assumido a representação peruana na Venezuela depois de o Peru romper relações diplomáticas com o regime de Nicolás Maduro. "Boluarte agradeceu igualmente a posição assumida pelo Brasil de buscar uma solução para o impasse eleitoral na Venezuela", afirma a nota do Planalto.