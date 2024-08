Líder da oposição venezuelana participa de protesto contra reeleição de Maduro

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado saiu da clandestinidade para participar, nesta quarta-feira (28), de um protesto convocado um mês depois da contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

Machado – que denuncia fraudes e reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia no dia 28 de julho –, vestindo um suéter preto com capuz, subiu no caminhão que serve de plataforma nesta manifestação que reuniu centenas de pessoas. Depois, exibiu a camisa branca que costuma usar em seus eventos políticos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela iniciou, então, uma marcha por uma avenida central da capital, onde cumprimentou os manifestantes, que carregavam bandeiras e faixas e lhe entregaram terços e papéis com pedidos.