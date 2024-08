Japão em alerta antes da passagem da tufão 'extremamente forte'

"Espera-se que o tufão Shanshan se aproxime do sul de Kyushu de maneira extremamente forte até quinta-feira e poderá tocar o solo", disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi.

O avanço do tufão Shanshan em direção à ilha de 12,5 milhões de habitantes, com rajadas de vento de até 252 km/h, levou a montadora Toyota a suspender a produção nas 14 fábricas que possui no país.

Ele acrescentou que o fenômeno provocará "ventos violentos, ondas fortes e uma tempestade em nível nunca observado por muitas pessoas".

O tufão Shanshan já provocou chuvas fortes em grande parte do Japão. Na terça-feira, um deslizamento de terra destruiu a casa de uma família de cinco pessoas em Gamagori, cidade na costa do Pacífico, no centro do país.

Três pessoas foram resgatadas, mas dois homens, de 70 e 30 anos, continuam desaparecidos, segundo um funcionário da prefeitura de Gamagori.